Lazio-Udinese, la vendita dei tagliandi preoccupa: ecco il dato dei tifosi presenti domani

Lazio-Udinese, alla vigilia della gara contro i friulani il dato relativo ai tagliandi preoccupa: ecco il numero dei tifosi presenti

Finalmente ci siamo, domani la Lazio torna in campo con l’obiettivo di archiviare con un successo la brutta sconfitta in Champions con il Bayern. Tale carica della squadra sembrerebbe non convincere però i tifosi, visto che per quanto riguarda Lazio-Udinese sono stati staccati 3.300 tagliandi che si aggiungono ai 30.000 abbonati. L’obiettivo, in queste ultime ore, è quello di raggiungere almeno quota 35.000, ad incidere non solo è l’eliminazione di martedì ma anche la giornata lavorativa.