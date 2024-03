Lazio, abbondanza sulla trequarti per Tudor: dubbi sulle scelte per il tecnico croato, che dovrà scegliere tra 6 giocatori

L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette sul tavolo una possibile problematica in casa Lazio, legata all’arrivo di Tudor e del nuovo modulo utilizzato dai biancocelesti, ovvero il 3-4-2-1.

Saranno due i giocatori che agiranno sulla trequarti, con 6 giocatori che faranno letteralmente a spallate per prendersi una maglia: Felipe Anderson è stato provato come trequartista di sinistra, Zaccagni, già allenato da Tudor a Verona, non dovrebbe fare fatica con il cambio di modulo. Luis Alberto, dopo aver parlato con il tecnico, nei test è stato posizionato sulla trequarti. Gli altri tre nomi sono quelli di Kamada, che potrebbe ritrovare spazio, Isaksen e Pedro, ali naturali, che dovrebbero adattarsi.