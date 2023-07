Lazio-Triestina, la probabile formazione scelta da Sarri per il match amichevole

Sarà tempo di scendere in campo alle ore 18 per la Lazio di Maurizio Sarri, che sfiderà la Triestina per l’ultimo test amichevole in quel di Auronzo di Cadore.

Ecco la probabile formazione scelta dal tecnico per il match.

(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.