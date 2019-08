Lazio, il transfer di Jony è in arrivo: atteso per venerdì

La Lazio aspetta il transfer di Jony. Il certificato provvisorio è atteso entro venerdì, il club si è appellato alla FIFA

Una corsa contro il tempo. Il campionato è iniziato, ma il transfer di Jony ancora non è arrivato. La battaglia intrapresa dal Malaga, ex club del giocatore, sta rallentando la sua avventura alla Lazio: la Real Federación Espanola de Fútbol ha infatti negato il certificato per il trasferimento.

Non c’è però tempo da perdere: il derby è all porte, tra cinque giorni la società dovrà consegnare la lista UEFA dei giocatori, poi quella relativa al campionato. Per questo il club capitolino si è appellato alla FIFA per un documento provvisorio, quanto basta per permettere a Jony di essere considerato tra le alternative di Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, il transfer dovrebbe arrivare da Zurigo entro venerdì, permettendo così all’esterno di strappare la convocazione per la sua prima stracittadina.