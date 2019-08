Lazio, Caicedo verso il rinnovo: in settimana la firma

Caicedo verso il rinnovo. La Lazio e il giocatore hanno trovato l’intesa: contratto fino al 2022 e due milioni di ingaggio più bonus

Contratto prolungato fino al 2022 e ingaggio di 2 milioni più bonus. Questa è la proposta avanzata dalla Lazio a Caicedo per convincerlo a rinnovare e restare in biancoceleste. Inzaghi è ottimista: «La prossima settimana probabilmente firmerà il prolungamento, ho massima fiducia in lui», ha dichiarato nella conferenza stampa prima della gara contro la Samp. Sono state settimane di trattative, necessarie per superare il gap economico che divideva le parti: il giocatore infatti avrebbe voluto 2,5 milioni di ingaggio, troppo per la società capitolina.

Ora però sembra tutto pronto per la firma, come riporta La Repubblica, già in questa settimana l’attaccante potrebbe mettere nero su bianco la sua volontà di rimanere ancora a Roma.