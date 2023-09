Lazio-Torino, Juric a Sky: «Mi fido poco dei biancocelesti» Le parole del tecnico dei granata

Intervistato a Sky nel pre gara di Lazio Torino, il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha parlato della sfida contro i biancocelesti.

LE PAROLE- Vogliamo provare nuove soluzioni, vediamo come andrà. La Lazio fa sempre buone prestazioni, ha grandi calciatori e ottimi rincalzi. Mi fido poco di loro. Oggi è una bella prova per noi per capire se stiamo crescendo come squadra. Dovremo fare una grande prestazione. Da Sanabria mi aspetto che giochi bene e che segni