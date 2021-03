Lazio Torino, Inzaghi pensa comunque alla formazione anti-granata

Nonostante la gara tra Lazio e Torino sembra destinata a non giocarsi, Simone Inzaghi sembra aver pensato comunque ad una formazione

Ancora non sono arrivati comunicati ufficiali da parte della Lega Calcio, ma con tutta probabilità, la gara di oggi tra Lazio e Torino non si giocherà. I granata sono bloccati dalla ASL torinese e dalla volontà della loro società e non partiranno per Roma, dove i biancocelesti rimarranno comunque ad attendere.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, nonostante sia praticamente certo il fatto che non si giocherà, Simone Inzaghi ha pensato lo stesso alla formazione anti-granata. Ecco le sue scelte:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Acerbi, Parolo, Patric; Marusic, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.