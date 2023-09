Lazio-Torino, i precedenti tra Sarri e Juric

Lazio-Torino, alla vigilia della partita contro i granata ecco tutti i precedenti tra Maurizio Sarri e Juric

Mercoledì sera alle 20.45 andrà in scena non solo Lazio-Torino, ma anche la sfida tra Sarri e Juric che si affrontano per la 10° volta nella loro carriera, con tre vittorie del tecnico toscano, 4 pareggi e due successi dell’allenatore granata. La scorsa primavera grazie al gol di Ilic il tecnico granata ha vinto per la prima volta contro Sarri da quando allena il Torino.