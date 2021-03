Lazio Torino, parla l’avvocato Afeltra: «C’è una cosa che va verificata»

Roberto Afeltra, avvocato, ha parlato del caso Lazio-Torino spiegando quanto successo. Le sue parole

L’avvocato Roberto Afeltra ha parlato a Tmw Radio del rinvio di Lazio-Torino. Le sue parole:

«Il caso Lazio-Torino non deve essere per forza sovrapponibile a quello di Juve-Napoli, soprattutto in relazione alla causa di forza maggiore. Il collegio di garanzia ha affermato che la sentenza della corte di appello non era suscettibile di conferma, perché il provvedimento tecnico era stato trasformato in provvedimento disciplinare. A monte va verificato se il provvedimento della ASL sia legittimo, oppure se ci sia un eccesso di potere per difetto di motivazione. Mi riferisco all’aumento di un giorno rispetto al normale periodo di isolamento di sette giorni. Ecco, questo prolungamento può essere stato immotivato e può aver impedito così di svolgere la gara».