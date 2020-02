Lazio, Tiribocchi: «Lautaro perennemente pressato da Leiva»

L’ex attaccante, Simone Tiribocchi, ha analizzato la partita di Lucas Leiva durante l’ultimo scontro tra Lazio ed Inter

Da molti qualificato come il migliore della Serie A, il centrocampo della Lazio è stato fondamentale nella gara contro l’Inter. Un reparto in cui si combina l’eleganza di Luis Alberto con lo strapotere di Milinkovic, senza dimenticare l’intelligenza di Lucas Leiva. E proprio sul ruolo del brasiliano si è soffermato l’ex giocatore Simone Tiribocchi, ai microfoni di TMW:

«Lautaro Martinez ha giocato troppo in verticale, un po’ per sfuggiare a Leiva e un po’ per allontanarsi dai tre difensori della Lazio. Ma il problema è che l’Inter, ogni volta che prendeva palla, non trovava mai libero Lautaro perché l’argentino era perennemente pressato dal mediano biancoceleste».