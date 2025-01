Lazio, pugno duro di Questura e ONMS dopo il derby: prossime due trasferte bloccate ai tifosi e non solo! C’è quest’altra decisione

Lazio, pugno duro da parte dell’ONMS dopo quanto accaduto nel derby tra frange delle tifoserie. Ecco le sue decisioni

Pugno duro del Questore e dell’ONMS dopo i comportamenti di alcune frange delle tifoserie di Roma e Lazio nel derby che si è giocato domenica. Vietate le prossime due trasferte ai tifosi di entrambe le squadre, ma non è l’unica decisione.

Secondo quanto deciso, scrive Il Messaggero, infatti, il derby in programma per il girone ritorno si giocherà quasi certamente alle 12:30. Un orario insolito per una stracittadina come quella della Capitale.