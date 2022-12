Lazio, si pensa sempre a una terza amichevole: la situazione

Dopo le due in terra turca, la Lazio potrebbe organizzare una terza amichevole prima della ripresa del campionato

Dopo le due in terra turca, la Lazio potrebbe organizzare una terza amichevole prima della ripresa del campionato.

Come sottolineato da La Repubblica, sarebbe saltata quella in programma il 20 dicembre in Spagna. L’avversario sarebbe dovuto essere l’Almeria. In quella stessa data tra l’altro dovrebbe svolgersi la consueta cena di Natale. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte del club.