Lazio, sabato amichevole a Formello contro la Ternana

La Lazio si appresta a ricominciare la Serie A disputando un’amichevole con la Ternana. Il test sarà questo sabato a Formello

Inzaghi ha bisogno di testare la squadra per vedere se è pronta a reggere il ritmo partita dopo il lungo stop. Per questo i biancocelesti affronteranno sabato alle 18:30 la Ternana in una partita amichevole che si svolgerà nell’S.S. Lazio Training Center di Formello.

La società ha dato la notizia ufficiale tramite il proprio sito web. Purtroppo anche questa, come tutte le prossime partite, sarà disputata a porte chiuse. Il 24 giugno si avvicina, ora si inizia a fare sul serio.