Lazio, Tardelli: «Biancocelesti peggiori avversari per il Napoli»

Le parole di Tardelli su Napoli-Lazio, la gara che domani decreterà chi andrà a giocarsi la semifinale di Coppa Italia

Domani sarà Napoli-Lazio, gara che regalerà un posto per la semifinale di Coppa Italia. La sfida s’inserisce in un momento piuttosto buio e complicato per i partenopei, reduci da una striscia avara di risultati. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Marco Tardelli ha analizzato il momento delal squadra di Gattuso:

«La Lazio è la peggiore avversaria possibile da affrontare per il Napoli. Sta vivendo un periodo d’oro e non è facile da battere. Poi davanti ha una bestia come Immobile che segna in ogni partita».