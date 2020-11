Lazio, Taccone (Futura Diagnostica): «Tutti negativi, da noi zero errori. Basta sospetti»

Walter Taccone, fondatore della Futura Diagnostica di Avellino, ha commentato la vicenda tamponi in casa Lazio.

«Perché avremmo dovuto fornire dati diversi dalla realtà? I giocatori della Lazio sono tutti a disposizione del tecnico Inzaghi. Alla vigilia di Bruges Lazio, il presidente Lotito mi ha chiamato. Ha voluto ripetere gli esami, i quali hanno dato esito negativo. Il presidente non ha voluto comunque rischiare di mandare i giocatori in campo. Rispettando il protocollo, la Futura Diagnostica ha effettuato nuovi test a Immobile, Leiva e Strakosha, che sono risultati negativi. Oggi abbiamo ripetuto i tamponi e i giocatori risultano negativi, Immobile compreso. Non valuto il lavoro di altri centri, valuto il nostro». Così Walter Taccone, fondatore della Futura Diagnostica di Avellino, ai microfoni del Corriere dello Sport.