Lazio, 6 mesi fa la svolta contro il Milan: Baroni vuole ripetersi, le ultime

La gara di andata contro i rossoneri è stata quella che ha dato il via alla cavalcata della Lazio, che domani si giocherà punti fondamentali per la lotta Champions

Siamo alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Lazio, dove entrambe le squadre vanno a caccia di un successo che potrebbe portare una boccata di ossigeno ad una delle due compagini. E’ chiaro che i biancocelesti stanno attraversando un momento totalmente differente da quello disastroso che stanno vivendo i rossoneri, ma nonostante le problematiche è vietato abbassare la guardia.

Come analizzato anche nella versione odierna del Corriere dello Sport, quella contro i rossoneri è una sfida dal sapore particolare per Marco Baroni, che ha trovato la vera e propria svolta stagionale proprio nel match di andata contro i rossoneri, con la Lazio che sorprese tutti e riuscì a portare a casa un pari grazie alle reti segnate da Dia e Castellanos, serviti entrambi dagli ottimi assist di Tavares, dando il via anche all’ascesa del terzino portoghese. Da li in poi è stato compiuto un percorso straordinario, che ad oggi vede ancora saldamente la Lazio in lotta per un posto nell’Europa che conta.