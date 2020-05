Lazio, Strakosha: «Sto bene per fortuna, a volte le persone parlano troppo»

Lazio, le parole di Thomas Strakosha in merito alla ripresa del campionato e anche al suo infortunio

Da qualche settimana è ai box per un’infiammazione al quinto metatarso ma Thomas Strakosha allontana ogni tipo di critica, che in questi giorni si è prepotentemente sollevata. Ecco le sue parole a FanZone.

«Sto bene grazie a Dio, a volte le persone parlano troppo, ma non è giusto farlo quando si tratta di salute. Il mio avvocato si sta occupando della cosa. Io mi alleno normalmente. Speriamo di diventare campioni d’Italia, ci stiamo allenando per questo, e siamo vicini alla Juventusin classifica. Sarà difficile per tutti riprendere e giocare ogni tre giorni. Non sarà un campionato nuovo, ma vedremo qualcosa di diverso».