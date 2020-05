Lazio, Stefan Radu sbarca su Instagram. Luiz Felipe: «Benevenuto Boss»

Lazio, Stefa Radu sbarca ufficialmente su Instagram. Il difensore fino ad oggi è sempre stato lontano dai social

Ci sono giocatori molto attivi suoi social e altri molto meno. C’è a chi piace condividere la propria vita quotidiana, la famiglia, gli affetti e chi invece per natura è più riservato.

Per questo motivo, fino ad oggi, Stefan Radu non aveva un profilo Instagram. Fino ad oggi appunto, giorno in cui il difensore è sbarcato sui social. A dargli il ben venuto Luiz Felipe: «Benvenuto Boss!».