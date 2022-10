Lazio Spezia, Milinkovic-Savic fa 51 gol in A e supera Garlaschelli

Milinkovic-Savic con il gol contro lo Spezia raggiunge le 51 marcature in Serie A con la maglia della Lazio

Un Sergej Milinkovic-Savic semplicemente sontuoso, come sempre. Anche contro lo Spezia il Sergente ha mostrato la sua infinita classe e potenza, segnando il momentaneo 3-0 dei biancocelesti.

La rete arrivata a metà secondo tempo è particolarmente significativa perché è la numero 50 in Serie A (tutte segnate con la maglia della Lazio) e perché gli permette di raggiungere Renzo Garlaschelli nella classifica all time dei marcatori biancocelesti in Serie A.

Nei minuti di recupero il serbo ha trovato anche la rete numero 51 che ha ufficializzato il sorpasso sull’ex centrocampista della Lazio.