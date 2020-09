Lazio, sirene arabe per Bastos: c’è l’Al Shabab

Come riportato da Manuele Baiocchini, l’Al Shabab sarebbe interessato al difensore biancoceleste.

In casa Lazio continua a tener banco, tra i nomi in uscita, quello di Bastos Quissanga. Come riportato da giornalista Manuele Baiocchini sul proprio profilo Twitter, oltre alle piste turche (Besiktas e Basaksehir), nelle ultime ore sarebbe emerso l’interesse degli arabi dell’Al Shabab. La Lazio ha fretta di cederlo: il suo trasferimento permetterebbe alla società di sbloccare anche il mercato in entrata.