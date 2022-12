Lazio, Sarri ha un piano per la Champions: i dettagli

Sarri sembra avere in mento un piano per arrivare in Champions League: tutto ruota attorno a cinque punti fondamentali

Il principale è una difesa che, nella prima parte stagione. è stata un bunker, con solo 11 gol subiti. Di meglio ha fatto solo la Juve, con 7 reti prese. A spiccare per i biancocelesti sono però ben 9 clean sheet. E, se si parla di reparto arretrato, non si può non lodare il rendimento di Provedel, che è stato di altissimo livello. Fondamentale però a gennaio sarà anche il recupero degli infortunati. Immobile, Lazzari, Zaccagni e Patric torneranno al top e questo non può non far sorridere il tecnico.

A fare la differenza in casa Lazio sono stati anche gli esterni: Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro sono stati tra i più positivi. E a questi si è aggiunto anche Luka Romero. Ma soprattutto il maggiore punto di forza è stata la crescita tattica, con il diktat sarriani perfettamente assimilati. D’altronde i 30 punti dopo 15 giornate ne sono la perfetta dimostrazione.