Lazio, Sarri alla Ferguson? Progetto irrealizzabile con Tare il cui futuro resta di difficile interpretazione

Scrive Il Messaggero: è incompleta la rivoluzione della Lazio. Lotito ha intrapreso un processo di cambiamento,oggi sembra di nuovo fermo.

Per esempio, il progetto Sarri alla Ferguson è incompatibile con la presenza di Tare, ma il patron tergiversa ancora sul futuro del ds in scadenza a giugno, e porta avanti in prima persona i colpi nel cassetto.