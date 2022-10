Lazio, Sarri ora punta tutto sul suo centrocampo

Con l’assenza di Immobile, a fare la differenza in casa Lazio potrebbe essere un centrocampo fatto di qualità e quantità

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, a diventare ancor più decisivi saranno Milinkovic e Luis Alberto. Il serbo e lo spagnolo dovranno agire da mezzali offensive, ma anche da suggeritori. Imprescindibile anche il compito di Vecino, che si sta dimostrando un vero e proprio jolly, giocando anche da regista a partita in corso. E, a proposito di regista, Cataldi dovrà garantire più palloni possibili agli attaccanti. Insomma, servirà uno sforzo in più da parte di tutti. E chissà che anche Basic e Marcos Antonio non possano finalmente riuscire a incidere.