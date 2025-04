Lazio Roma, i voti di Agostinelli per i biancocelesti dopo il Derby della Capitale: Romagnoli migliore in campo

Condividi via email

Lazio Roma, ecco quali sono le valutazioni da parte del mister Andrea Agostinelli sulla sfida di ieri sera valida per il campionato di Serie A

Termina 1-1 il prestigioso derby della Capitale Lazio Roma, senza lasciare né vincitori né vinti in questa corsa verso i vertici della classifica di Serie A. Quest’oggi il tecnico

All’indomani del derby il mister Andrea Agostinelli ha dichiarato quali fossero i voti per i giocatori scesi in campo nella sfida dell’Olimpico in esclusiva ai microfoni di RadioSei. Le sue parole:

Mandas: 6,5

Marusic: 7

Gigot: 7

Romagnoli: 7,5

Pellegrini: 7

Guendouzi: 7

Rovella: 8

Isaksen: 6,5

Dele-Bashiru: 6,5

Zaccagni: 7

Castellanos: 6,5.

Dalla panchina:

Dia 6, Noslin 6, Belahyane SV.