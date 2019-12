Lazio, parla Graziani: «Tra Roma e Lazio scelgo i biancocelesti»

L’ex romanista senza indugi preferisce la Lazio per come sta giocando. Si è espresso anche sulla lotta allo Scudetto

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Ciccio Graziani per presentare la giornata di Serie A che si sta per aprire. Durante la trasmissione Maracanà ha detto la sua sul percorso delle romane: «In questo momento scelgo la Lazio, in un grande momento con sei vittorie di seguito. E’ davanti in classifica. Logico avere questo rispetto .Tra un po’ di settimane se ne può riparlare. Si possono attaccare al treno scudetto? Per me no. Siamo alla 15a giornata, mancano ancora tante giornate alla fine. C’è spazio per poter rimediare. Alla lunga sarà difficile per Roma e Lazio competere. Se vincono però, si può dire che si può cominciare almeno a sognare. Se rimangono attaccate, si alimenta il sogno».

L’ex attaccante, nonché tecnico, si è espresso anche su Sarri e Inzaghi: «Io prendo Sarri, perché ha portato qualcosa di nuovo sulla scena italiana. Simone è bravo, avrà un gran futuro ma non ha portato nessuna novità tattica. Sarri, come Sacchi o altri, ha segnato la strada».

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER