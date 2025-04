Lazio Roma, l’Olimpico per il derby sarà completamente sold-out: il dato sugli spettatori presenti per il match

Lazio Roma, in occasione della stracittadina di stasera contro i giallorossi l’Olimpico si veste a festa e ecco quanti saranno gli spettatori

Finalmente l’attesa per il derby è agli sgoccioli, stasera Lazio e Roma si sfideranno e daranno battaglia non solo per il dominio cittadino, ma anche per giocarsi la possibilità di un posto Champions determinante per la prossima annata.

Lo sa bene l’Olimpico il quale sarà vestito a festa per la stracittadina, come confermato anche dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano spiega infatti che gli spettatori presenti al match saranno ben 63mila ed è la sesta sfida che supera i 60mila spettatori l’Olimpico.

Il totale degli spettatori secondo quanto aggiunge il quotidiano, sono composti da 42mila biancocelesti e 21mila della Roma. La Questura ha predisposto un piano di sicurezza con quasi 2.000 agenti e 800 steward, pur senza segnalare criticità particolari.