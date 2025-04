Lazio, i risultati del settore giovanile biancoceleste: ecco il resoconto sui giovani aquilotti in questo fine settimana

Lazio, ecco quali risultati hanno raggiunto i giovani biancocelesti in questa stagione: Tutti i dettagli e le informazioni

La Lazio non si concentra solo ed esclusivamente sulla prima squadra, ma uno degli obiettivi di questa società è quello di dare lustro e visibilità anche ai settori giovanili. Ne sono esempi concreti le squadre Under 18, 17 e 16, i cui risultati sono stati riportati sul sito ufficiale del Club. Tutte le informazioni sui biancocelesti:

UNDER 18 – «Solo un pari per l’Under 18 biancoceleste. Le aquile classe 2007 di Francesco Punzi pareggiano 1-1 la sfida con il Bologna. Dopo un primo tempo combattuto, i primi 45′ di gioco terminano a reti inviolate. Nella ripresa sono i capitolini a passare in vantaggio al 20′ con la rete di Trifelli. I ragazzi di Mister Punzi creano altre occasioni, ma non riescono a chiudere la sfida, ne approfittano i padroni di casa di mister Della Rocca che a tre minuti dal triplice fischio trovano il pareggio grazie a Di Costanzo. Una manciata di minuti più tardi, Bologna-Lazio termina 1-1, a quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, i ragazzi di mister Punzi continuano a difendere con le unghie e con i denti la zona playoff.»

UNDER 17 – «L’Under 17 conclude la Regular Season con una sconfitta indolore, le aquile classe 2008 staccano comunque il pass per i playoff. A Frosinone, la sfida con i padroni di casa termina 3-1. Ai biancocelesti non basta la rete di Margheri che ristabilisce gli equilibri nel primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di mister Lucidi chiudono i giochi con Conti e Carpentieri. Le aquile classe 2008 concludono la Regular Season al quinto posto della classifica del girone C ed accedono ai playoff come migliore quinta dei 3 gironi.»

UNDER 16 – «Si concludono le Regular Season anche per i campionati Under 15 e Under 16. La Lazio, in entrambe le categorie, in questa ultima giornata ha osservato il turno di riposo. L’Under 16 di Simone Rughetti accede agli ottavi di finale come terza della classe, mentre si ferma il cammino delle aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi.»