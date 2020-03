Lazio, fissata la ripresa degli allenamenti ma si va verso lo slittamento

Lazio, Lotito spinge per la ripresa degli allenamenti ma si va verso un altro slittamento: oggi il comunicato

L’Italia intera è ferma, così come lo è il calcio in tutte Europa e non solo. In questi giorni il Governo emanerà misure ancora più restrittive per far fronte all’emergenza ma il patron Lotito spinge per riniziare il prima possibile gli allenamenti. Ovvio, in massima sicurezza sia per i calciatori che per lo staff.

La squadra si allenerebbe in piccoli gruppi e sarebbe costantemente sotto controllo medico. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, la ripresa fissata per lunedì subirà ancora uno slittamento. Il comunicato dovrebbe è atteso nella giornata di oggi.