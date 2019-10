Lazio-Rennes, Stéphan ne convoca 21 per il match dell’Olimpico

Alla vigilia del match tra Lazio e Rennes, l’allenatore francese Stéphan ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida

Mancano poco più di ventiquattro ore al match in programma domani all’Olimpico. A partire dalle 21 si sfideranno Lazio e Rennes, nella seconda gara d’Europa League stagionale. In questi minuti, il tecnico francese Stéphan ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida. Ecco i ventuno giocatori chiamati dall’allenatore:

Portieri: Mendy, Salin, Bonet; Difensori: Gnagnon, Da Silva, Doumbia, Gélin, Maouassa, Traoré, Morel; Centrocampisti: Camavinga, Grenier, Martin, Léa Siliki, Bourigeaud, Tait; Attaccanti: Del Castillo, Raphinha, Hunou, Siebatcheu, Niang.