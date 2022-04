Lazio Primavera, Raul Moro in soccorso di Calori per la gara col Brescia

Gara delicata oggi per la Lazio Primavera contro il Brescia: Sarri manda Raul Moro in soccorso di Calori per evitare l’incubo play-off

La Lazio Primavera di Alessandro Calori si gioca molto nella gara di oggi contro il Brescia. Dal primo al quarto posto causa infortuni con l’incubo play-off, assolutamente da evitare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la doppia sfida contro le Rondinelle Calori avrà a disposizione Raul Moro. Un innesto importante, quello del classe 2002, che potrebbe essere determinante ai fini del risultato finale. La Lazio deve vincere: il Brescia, terzo, supererebbe il turno in caso di parità (risultati o differenza reti) nella doppia sfida.