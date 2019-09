Primavera, Cipriano: «Un sogno essere qui. La Lazio nel mio destino». Minala: «Possiamo far bene!»

Cipriano e Minala sono intervenuti ai microfoni della radio ufficiale della Lazio nel corso di ‘Magazine Primavera’

Cipriano e Minala, due calciatori attualmente tra le fila della Lazio Primavera, sono intervenuti ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste nel corso di ‘Magazine Primavera’. Innanzitutto, le dichiarazioni del brasiliano: «La Lazio era nel mio destino, c’era la possibilità di venire in Italia già lo scorso anno ma poi i biancocelesti non hanno trovato l’accordo con il Santos. Sono felice di essere qui, è un sogno giocare con questa maglia. Il mio modello è Thiago Silva, guardo sempre i suoi video per crescere. Il Santos mi ha fatto crescere, lo devo a loro se sono arrivato a Roma. Giocare nella Lazio comporta grandi responsabilità, ce la metterò tutta per ripagare la fiducia dei tifosi e della Società».

MINALA – Poi, le dichiarazioni dell’ex Salernitana: «Contro il Pescara abbiamo giocato bene, era importante dare continuità dopo il successo di Reggio Emilia. Questo è un successo che ci regala fiducia. Ringrazio la Società per avermi dato l’opportunità di giocare con la Primavera e non rimanere fermo in attesa del mercato, ringrazio anche il gruppo per avermi accolto bene. Possiamo fare un bel campionato, c’è una grande squadra che ora può lavorare con serenità dopo queste due vittorie. Menichini è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra, la sua esperienza potrà creare benefici importanti».