Lazio, Postecoglou sull'eliminazione per mano del Bodo: «Penso che il Bodo sia qui con merito. Battute Lazio e Olympiacos...»

L’allenatore del Tottenham Postecoglou dice la sua sull’eliminazione della Lazio per mano del bodo Glimt: le sue parole

Quest’oggi si sarebbe dovuta giocare la prima semifinale di UEFA Europa League dove a scendere in campo sarebbero stati i biancocelesti ma, purtroppo il fato ha voluto diversamente e così la semifinale sarà tra Tottenham e Bodo Glimt.

A commentare la sfida è stato l’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sui propri avversari, vincenti contro la Lazio, durante la conferenza stampa pre-partita affermando che:

SULLA LAZIO: «Penso che il Bodo sia qui con merito. Hanno battuto la Lazio e l’Olympiacos, squadre difficili. Sono qui perché sono una buona squadra. Non importa da dove vieni. Io vengo dall’altra parte del mondo, dove il calcio è il quarto sport. Non sottovaluto nessuno. Avete detto che noi siamo un grande club, loro un piccolo club, non importa. Siamo due club in semifinale di una competizione europea e loro si sono guadagnati il diritto di esserci. Hanno fatto molto bene per arrivarci e noi li tratteremo con il rispetto che meritano e allo stesso tempo ci assicureremo di andare lì e di fare la nostra migliore prestazione»

SUL BODO: «È un club molto stabile, con lo stesso manager, con un’identità chiara nel modo di giocare. Come ho detto, credo che abbiano creato una vera e propria resilienza nel gruppo, una resilienza mentale che, a prescindere dall’avversario con cui giocano, che sia il campionato norvegese o le qualificazioni alla Champions League, l’Europa o la Conference, trattano ogni avversario allo stesso modo e giocano allo stesso livello. Per questo sono stati un avversario pericoloso per qualsiasi squadra».