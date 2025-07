Calciomercato Lazio, lo Spezia bussa alla porta dei biancocelesti: chiesto in prestito quel giovane

Calciomercato Lazio, dalla Serie B lo Spezia chiede ai biancocelesti informazioni per il prestito di un giovane: secondo anno in categoria cadetta?

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato la preparazione estiva a Formello con un occhio di riguardo per i giovani talenti del proprio vivaio. Tra i 31 convocati per il ritiro, spiccano nomi interessanti come Renzetti, Pinelli, Sana Fernandes e, in particolare, il difensore Fabio Ruggeri. Nonostante la chiamata del tecnico per questa fase iniziale, il suo futuro immediato sembra destinato a essere ancora lontano dalla Capitale, con lo Spezia che si è mosso concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. L’obiettivo è chiaro: proseguire il suo percorso di crescita e accumulare esperienza preziosa.

Ruggeri è tornato alla base dopo una positiva stagione in prestito alla Salernitana nel campionato di Serie B. La sua esperienza in cadetteria ha confermato le sue qualità, rendendolo un profilo molto apprezzato. Sul calciomercato, il giovane difensore è ora al centro di diverse attenzioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, diversi club si sono già mossi per sondare il terreno con la Lazio per un’operazione in prestito, considerando la Serie B il palcoscenico ideale per la sua ulteriore maturazione.

Tra le pretendenti, lo Spezia sembra aver mosso i passi più concreti e decisi. Stando a quanto scritto da Il Secolo XIX, il club ligure ha individuato in Fabio Ruggeri un rinforzo ideale per il proprio pacchetto arretrato, ritenendolo il profilo perfetto per le proprie esigenze difensive. Attualmente, lo Spezia sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore biancoceleste con la formula del prestito.

La Lazio vede di buon occhio questa soluzione, che permetterebbe al giocatore di misurarsi in una piazza importante e ambiziosa, garantendogli continuità e minuti preziosi sul campo. Nei prossimi giorni sono attese novità decisive riguardo questa trattativa. La dirigenza biancoceleste sta lavorando per definire la cessione e assicurare a Ruggeri un’altra stagione da protagonista in Serie B, un passo fondamentale per il suo futuro e per un domani, si spera, a tinte biancocelesti. L’investimento sui giovani come Ruggeri fa parte di una strategia a lungo termine della Lazio, che punta a far crescere in casa i talenti che un giorno potranno diventare pilastri della prima squadra.