Lazio, playmaker difensivi: il reparto arretrato costruisce il gioco

La difesa costruisce il gioco, questo è il nuovo diktat di mister Inzaghi

La costruzione del gioco partirà dalla difesa. E’ questo il nuovo comando di Simone Inzaghi, scelta che finora è stata tutt’altro che negativa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa decisione è stata ampiamente studiata dal tecnico piacentino.

DIFESA PLAYMAKER – Patric è stato utilizzato molto spesso sul centro-destra preferendolo ai più macchinosi Bastos e Luiz Felipe, molto più bravi in marcatura. Lo spagnolo garantisce una maggiore qualità nell’uscita del pallone e nell’impostazione. Lo stesso discorso vale per Francesco Acerbi. Con l’assenza di Radu, la scelta è ricaduta sul centrale milanese per quanto riguarda il centro-sinistra.