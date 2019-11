Lazio, Petrucci (Sky): «Inzaghi un po’ nervoso, serve più equilibrio»

Matteo Petrucci, giornalista Sky, ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la Lazio tar campionato ed Europa League

Due volti della stessa medaglia. La Lazio terza in campionato non è, e non può essere, la stessa che è appesa alla sorte per la qualificazione in Europa League. A Radio Incontro Olympia, è il giornalista Sky Matteo Petrucci a fare il punto sul momento dei biancocelesti: «La sensazione forte è che quest’anno Europa League e campionato non siano state messe sullo stesso livello. Al campionato e alla lotta Champions è stata data maggiore attenzione. Lazio meritatamente terza. Ci vuole maggiore equilibrio, soprattutto su Inzaghi, che vedo un po’ troppo nervoso, anche perchè spesso è messo in discussione».