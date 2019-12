Lazio, ansia per Luis Alberto in vista della sfida di sabato contro la Juventus

Luis Alberto non è al meglio però nel quartier generale della Lazio non è scattato alcun allarme. Sono ben due giorni che lo spagnolo non si allena in gruppo e, come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, per l’ex Liverpool dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare causato dalla vicinanza delle ultime partite giocate.