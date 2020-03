Lazio, Patric porta il buon umore su Instagram

Il difensore della Lazio prova a distendere gli animi tramite un post su Instagram, nonostante la situazione non sia delle migliori

Occhiali da sole, cintura allacciata e Mate in mano: così Patric affronta il giorno di riposo in più concesso.

La Lazio si sarebbe dovuta allenare questo pomeriggio ma, come comunicato dalla società, la squadra riposerà ulteriormente. Il difensore biancoceleste ha pensato di postare una foto simpatica quest’oggi, per cercare di portare un po’ di allegria visto che il momento che stiamo vivendo non è dei più favorevoli. Nella didascalia, il numero 4 della prima squadra della Capitale ha scritto: «Fai una bella faccia anche se i tempi sono duri», ed ha concluso con l’hashtag «Forza Italy». Ancora una volta lo spagnolo dimostra grande allegria ed uno spirito sempre positivo, che sicuramente in questo momento può solo che far bene.