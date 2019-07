Lazio, tutto pronto per la partenza verso Auronzo di Cadore – Video

I biancocelesti sono partiti verso la sede del ritiro estivo

Tutto pronto, visite mediche terminate (per la gran parte dei giocatori) e ora via alla volta di Auronzo di Cadore dove inizia ufficialmente oggi il ritiro della Lazio. Qualche minuto fa i biancocelesti, insieme a mister Inzaghi, e lo staff si sono radunati a Formello per poi andare in aeroporto. Presenti anche i nuovi acquisti Lazzari, Vavro e Adekanye. Nei prossimi giorni poi arriverà anche Jony, farà le visite mediche lunedì, e si saprà anche il futuro di Stefan Radu.