Sarri, malore durante l’allenamento del mattino? È a Villa Mafalda. Ultime

Sarri, malore durante l’allenamento del mattino? Sarebbe ricoverato a Villa Mafalda. Ultime sulle condizioni dell’allenatore della Lazio

La preparazione estiva della Lazio è scossa da una notizia che genera grande apprensione: l’allenatore Maurizio Sarri sarebbe stato ricoverato in mattinata presso la clinica Villa Mafalda di Roma. Il tecnico avrebbe avvertito un malore al termine dell’allenamento, gettando un’ombra sulla serenità del ritiro biancoceleste e destando immediata preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Secondo la ricostruzione di Repubblica, Sarri aveva diretto regolarmente la seduta mattutina a Formello. Una volta terminato il lavoro sul campo, ha però iniziato a sentirsi poco bene. Lo staff medico, valutata la situazione, ha optato per l’immediato ricovero presso la struttura sanitaria privata, convenzionata con il club, al fine di sottoporre il tecnico a tutti gli accertamenti del caso e capire le cause precise del problema.

Al momento non filtrano ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma l’ambiente rimane in attesa di aggiornamenti. Tra le ipotesi, non si esclude che il malessere possa essere stato causato o accentuato dall’intenso caldo di questi giorni, che mette a dura prova l’organismo durante le faticose sedute di preparazione.

Non è la prima volta che Sarri affronta un problema di salute durante il periodo estivo. Già durante la sua esperienza alla Juventus, un problema di salute lo costrinse a un breve periodo di stop e a saltare le prime uscite ufficiali. Tutta la tifoseria e la società sono ora in attesa di notizie rassicuranti, con la speranza che l’allenatore possa rimettersi al più presto per tornare a guidare la sua Lazio.