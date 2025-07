Sarri, nota della Lazio sulle condizioni del tecnico: ultimissime. Il tecnico sarà regolarmente a Formello per la seduta pomeridiana

Si chiude con un sospiro di sollievo collettivo il “giallo” che per poco più di un’ora ha tenuto in apprensione l’ambiente Lazio e i suoi tifosi. La notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata, ponendo fine a un vortice di speculazioni e timori: Maurizio Sarri è tornato al suo posto. Il Comandante, come da programma, guiderà la seduta di allenamento delle 18:00, riprendendo il timone della squadra in un momento cruciale della preparazione estiva.

Nelle ore precedenti, l’assenza del tecnico dal Training Center e un silenzio ufficiale avevano inevitabilmente alimentato l’incertezza, lasciando campo libero a diverse interpretazioni e a una crescente preoccupazione riguardo le sue condizioni di salute. L’attesa di una comunicazione chiara si era fatta palpabile, con l’ambiente che tratteneva il fiato in attesa di aggiornamenti.

A fare definitiva chiarezza e a ristabilire la serenità è intervenuta nel pomeriggio la stessa società biancoceleste. L’assenza di Sarri non era legata a un malore improvviso, bensì secondo la società a una procedura di controllo medico programmata e particolarmente scrupolosa. Una visita di idoneità più approfondita e completa, come specificato dal club, pensata per monitorare nel dettaglio lo stato di salute del tecnico prima delle fatiche della nuova stagione. Questo dettaglio spiega la natura dell’assenza e sgonfia ogni allarmismo.

La comunicazione della Lazio chiude così ogni discorso, riportando la situazione alla sua dimensione reale e programmata.

Ecco la nota integrale del club:

“Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”