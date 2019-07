PAIDEIA – Lazio, è il turno dei Nazionali: ecco Immobile, Acerbi e Marusic – FT & VD

Ultimo giorno di visite mediche per i giocatori della Lazio in Paideia. E’ il turno dei Nazionali: ecco Immobile ed Acerbi

Quarto ed ultimo giorno di visite mediche in Paideia per la Lazio di Inzaghi, che questo pomeriggio partirà verso Auronzo di Cadore. Oggi, come anticipato, è stato il turno dei Nazionali. Il primo ad arrivare è stato Adam Marusic, seguito immediatamente da Ciro Immobile, che è tornato ad allenarsi a Formello con un giorno d’anticipo. Insieme a loro anche Francesco Acerbi e Riza Durmisi. Si attende, infine, l’arrivo di Jony, che sta ancora aspettando il definitivo via libera del Malaga. Solamente nel caso in cui arrivassero tutti i documenti, l’esterno spagnolo si sottoporrebbe ai test e partirebbe insieme alla squadra.