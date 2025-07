Infortunio Castellanos: ha reagito così quando ha sentito tirare! Le ulimissime sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste

Brutte notizie dal centro sportivo di Formello, dove la Lazio sta svolgendo la preparazione estiva. Nel secondo giorno di ritiro, durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, si è fermato l’attaccante Valentín “Taty” Castellanos. L’allarme è scattato durante le prove tattiche dirette dal tecnico Maurizio Sarri, un momento che ha gettato un’ombra sulla serenità del ritiro biancoceleste.

Secondo quanto riportato anche da Il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino ha avvertito una fitta improvvisa ai flessori della coscia. Castellanos ha subito iniziato a zoppicare in modo vistoso, provando a stringere i denti per qualche istante prima di arrendersi al dolore. La sua reazione ha reso evidente la frustrazione del momento: dopo aver dato forfait, si è sfilato il fratino, lo ha lanciato a terra con stizza e si è accomodato in panchina, da dove ha continuato a osservare con volto preoccupato il lavoro dei compagni.

L’immediato stop dal campo fa sperare lo staff medico e i tifosi che possa trattarsi di una scelta puramente precauzionale, volta a evitare un infortunio muscolare più serio. La speranza è che il problema sia di lieve entità. Tuttavia, la preoccupazione resta alta in casa Lazio.

Nelle prossime ore si capirà meglio la reale entità del problema. È molto probabile che oggi Castellanos venga tenuto a riposo per entrambe le sessioni di allenamento in programma a Formello, in attesa di eventuali esami strumentali che possano chiarire il quadro clinico. Per la Lazio, che punta molto sulla vena realizzativa del suo attaccante, questo è il primo, sfortunato, contrattempo di una stagione appena iniziata.