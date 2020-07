Lazio, Parolo: «Non dimentichiamo quanto fatto, testa alla Champions»

Marco Parolo commenta la sconfitta della Lazio per mano del Milan, al termine del match. Ecco le sue dichiarazioni

Al termine di Lazio-Milan, le dichiarazioni di Parolo a Lazio Style Radio:

«La partita è stata decisa dagli episodi fino al 60′, il Milan non aveva creato tanto, c’era equilibrio. Se avessimo pareggiato con Lazzari sarebbe cambiata anche l’inerzia, al 3-0 è venuta un po’ di stanchezza sia mentale che fisica. Recuperare non era facile. Martedì possiamo far giè ripartire il nostro percorso. Non dimentichiamo quanto abbiamo fatto, perchè siamo a -7 dalla Juve, ma quello era un sogno che abbiamo cullato.



Noi abbiamo la nostra consapevolezza, ma le assenze sono tante. Ora si prende, si cancella e si riparte perchè dobbiamo centrare prima l’obiettivo Champions e poi cercare di fare punti. Il Lecce? Abbiamo due giorni pe rrecuperare e speriamo in qualche giocatore. Torneranno Immobile e Caicedo, speriamo in Luiz Felipe. Quando la rosa si amplia c’è più freschezza. Il finale? Paqueta non ha mostrato il rispetto che deve esserci per l’avversario, ma ci siamo chiariti».