Lazio-Parma, Immobile premiato “Ambasciatore delle Buone Azioni”

Nel pre partita di Lazio-Parma, Ciro Immobile è stato premiato “Ambasciatore delle Buone Azioni”. Ecco di cosa si tratta

Ennesimo riconoscimento per Ciro Immobile, anche se il calcio stavolta non c’entra. Il bomber biancoceleste, da sempre distintosi nella solidarietà verso il prossimo e i meno fortunati, è stato premiato nel pre partita di Lazio-Parma come “Ambasciatore della Buone Azioni“.

Il premio è stato conferito dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia per i valori della famiglia e del bene sociale portati avanti dal centravanti biancoceleste.