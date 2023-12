Lazio, pagellone 2023: Zaccagni, l’arciere che colpisce e regala sogni. Il voto sull’annata dell’esterno biancoceleste

Un’annata importante per uno dei protagonisti della passata stagione in casa Lazio, ovvero l’arciere, Mattia Zaccagni.

Record di gol in carriera per l’esterno, 13 in tutto l’anno, con la prima parte di 2023 da vero protagonista: gol decisivi, giocate importanti, ma soprattutto qualità sull’esterno che non si vedeva da tanto a Roma. Nella seconda parte si perde un pò. complice qualche problema fisico, ma rimane sempre un riferimento sul quale puntare. Voto a Zac? 7+