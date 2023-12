Lazio, Pagellone del 2023: Castellanos: 120’ di gran calcio e un anno da dimenticare…il bello arriva ora

Il 2023 è stato un anno piuttosto negativo per Castellanos, 120 secondi di gran calcio fanno sperare per il fututro

Prosegue il nostro percorso con le pagelle del 2023 della Lazio. Ora, è giunto il momento di Castellanos, per il quale valuteremo naturalmente solo la parte di stagione con i colori capitolini sul petto.

Per il Taty l’ambientazione nella Capitale è stata traumatica (fu per lui uguale l’inizio a Girona) con appena 2 gol confezionati nell’arco di una ventina di partite disputate in staffetta con Immobile. I 120 secondi di grandissimo calcio nell’ultima col Frosinone fanno ben sperare…e che il bello non stia arrivando ora? Voto 6.