Lazio, «Olé Ciro»: gli auguri speciali di tutta la squadra a Immobile VIDEO

Lazio, la squadra fa gli auguri a Ciro Immobile e lo fa con un coro da stadio. Ecco il video sul profilo Instagram del club

«Olè, Olè, Olè, Olè Ciro, Ciro!»: questo il coro che riecheggia ogni volta che Immobile calca il campo da gioco, che sia allo Stadio Olimpico o in trasferta. La squadra, diventata una seconda famiglia per il bomber biancoceleste, si è riunita tutta per cantare gli auguri a Ciro, prendendo in prestito il coro cantato dalla curva. Ci sono veramente tutti: in prima fila si vedono Igli Tare, Simone Inzaghi, Francesco Acerbi, Marco Parolo e Stefan Radu. A seguire ci sono tutti gli altri che battono le mani a suon di Ciro, Ciro!