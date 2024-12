Lazio, oggi l’interrogatorio di Pulcini in Figc: ecco cosa rischia. La situazione

Le ultime sul caso scoppiato in casa Lazio dopo le dichiarazioni dell’ex medico biancoceleste Ivo Pulcini. La situazione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il procuratore della Figc Giuseppe Chiné ascolterà oggi Ivo Pulcini dopo le dichiarazioni rilasciate in merito alla non idoneità sportiva di un calciatore attualmente in Serie A.

L’ex responsabile medico della Lazio e specialista in cardiologia e medicina dello sport rischia di andare incontro a una contestazione per violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva (lealtà probità e correttezza), oltre che dell’articolo 23 (dichiarazioni lesive).