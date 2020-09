Lazio, offerto Draxler: è in uscita dal Psg

La Lazio è alla ricerca di un trequartista. Il Corriere dello Sport rilancia l’ipotesi legata al giocatore tedesco.

«Arriveranno altri giocatori». Il presidente Claudio Lotito lo ribadisce a margine della consegna dei diplomi del progetto Post-Carriera avuto luogo presso lo Stadio Olimpico.

Callejon è una suggestione, la quale non potrà concretizzarsi prima di un’eventuale partenza di Felipe Caicedo. Il Panterone ha avuto ieri un colloquio con il ds Tare, possibile si sia parlato di destinazioni di mercato. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, alla Lazio serve un nome di qualità per affrontare la Champions League. In tale ottica, alcuni intermediari del Psg sarebbero al lavoro per la cessione del tedesco Julian Draxler, in uscita dal club parigino.

Ha 27 anni, il suo attuale contratto scadrà nel 2021. Il suo ingaggio però è di 7 milioni, cifra proibitiva per i parametri biancocelesti.

Tuttavia, se il giocatore vuole rilanciarsi, difficilmente potrà trovare un club in grado di garantirgli tale stipendio.