Lazio, inizio di campionato all’attacco: i numeri

Una Lazio a forza quattro in questo inizio di stagione

Sarà una Lazio all’attacco quella di questa stagione. Molto più simile a quella del primo anno di Inzaghi, che alla stagione appena conclusa. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti i biancocelesti adotteranno questo metodo per raggiungere l’obiettivo Champions.

Questo inizio di campionato ha già dimostrato alcune caratteristiche: ben 37 tiri a rete di cui 23 nello specchio della porta e 14 fuori. Tanto è dovuto anche all’arrivo di Lazzari che ha dato profondità alla fascia destra: l’ex Spal ha realizzato il maggior numero di cross nel derby, ben 5. Dall’altro lato lo stesso ci si aspetta da Jony, che per ora ha giocato solo uno scampolo di match. Infine c’è Ciro Immobile che ha ritrovato anche il gol in Nazionale e già nella prima gara contro la Samp aveva dimostrato di essere tornato in palla centrando la porta per 5 volte. Il bomber ha anche il primato per la partecipazione attiva a più tiri in campionato: 18 di cui 12 conclusioni personali e 6 assist.